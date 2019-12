Nos conseils pour des accords vin-chocolat réussis

Les Fêtes de fin d'année approchent. L'occasion pour nous de vous proposer de tester un mariage qui peut paraître surprenant, mais qui est loin d'être hors de propos : celui du vin et du chocolat.

Dans le chocolat comme dans le vin, la notion de terroir est bien réelle. Et le vocabulaire utilisé lors de la dégustation se confond. On parle de notes florales, de notes boisées, de notes épicées, de notes fruitées…

Des vins rouges pas trop tanniques pour le chocolat noir

Un chocolat noir à 70% de cacao se mariera très bien avec un vin du sud de la vallée du Rhône comme un Château Neuf du Pape, qui est relativement rond et dans lequel on retrouve ces notes un peu épicées. Cependant, attention au tannin. Les tannins des Bordeaux par exemple risquent de se superposer à ceux du chocolat.

Les vins doux naturels fonctionnent très bien également. Le Porto, les Maury ou les Rivesaltes produits en France ont des accords assez majeurs avec le chocolat.

Des vins blancs pour le chocolat au lait

Avec le chocolat au lait, il vaut mieux privilégier les vins blancs comme des demi-secs d'Alsace pour avoir quelque chose de plus doucereux.

Et afin d'éviter l’écœurement, on mange de tout petits morceaux comme le conseille l'humoriste Stéphane Guillon, invité de l'émission La Table des bons vivant, le samedi 02 novembre : "Le bon dosage c'est : un petit morceau de chocolat, puis un grand verre de vin rouge, puis de nouveau un morceau de chocolat et un grand verre de vin", plaisante-t-il.