Nos astuces pour bien préparer les bulots

Les bulots que l'on prépare soi-même, c'est un régal. Encore faut-il bien savoir les cuire. Olivier Poels, avec l'aide d'un marin spécialisé dans la pêche de bulots de Granville, Dominique Andréani, nous donne quelques astuces pour bien préparer ce mollusque dans l'émission Le Marché de Midi, sur Europe 1.

Cuisson vapeur

"Pour avoir des bulots fondants et moelleux, la cuisson à la vapeur est la meilleure", explique Olivier Poels. Un fait que confirme Dominique Andréani : "Pour mes bulots de tous les jours, je réalise une cuisson à la vapeur pour faire ressortir le goût naturel du mollusque. Pour cela, je plonge 2 kilos de bulots dans une cocotte remplie d'eau que je referme pour créer de la vapeur puis dès que l'appareil siffle, je compte 6 minutes et ils sont prêts." Il ne reste plus qu'à les déguster avec une mayonnaise.

Au court-bouillon

Si vous voulez un peu plus d'originalité, vous pouvez également les faire cuire dans un court-bouillon. Pour cela, faites-les dégorger dans de l'eau froide et salée puis rincez-les et déposez les bulots dans un grand faitout avec de l'eau froide et un verre de vin blanc. Ajoutez, par exemple, une feuille de laurier, du thym, sel et poivre ainsi qu'une carotte et un oignon émincé. Portez à ébullition et laissez cuire pendant 10 à 12 minutes. Avec ce mode de cuisson, n'hésitez pas à prendre votre temps car plus les bulots cuisent, plus ils seront tendres.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Enfin, conseil ultime, "pensez à vérifier bien que votre bulot est encore vivant sur l'étal ou avant de le cuisiner pour vous assurez de la fraîcheur du produit", explique Dominique Andréani. "Pour cela, il faut parvenir à le toucher et voir s'il se rétracte un peu comme une huître."