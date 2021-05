Pêche : trois questions sur l'incroyable regain de tension autour de l’île de Jersey

L’escalade des tensions s’accélère. Jeudi, une soixantaine de bateaux de pêche français se sont rassemblés près de l’île de Jersey. Ils protestent contre les restrictions imposées par le gouvernement outre-Manche pour pouvoir aller pêcher dans ses eaux. Un face à face naval est en place : deux navires de guerre britanniques ont été dépêchés à quelques miles des protestations. De son côté, la France a envoyé deux patrouilleurs sur place.

Pourquoi les pêcheurs français sont-ils mécontents ?

C’est un point de tension depuis le début du Brexit : la pêche franco-britannique. Bien qu’un accord ait été trouvé entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, les pêcheurs français affirment que ce dernier n’est pas appliqué. Dans les faits, des limites administratives seraient imposées aux Français pour qu’ils ne soient pas trop nombreux à pêcher de l’autre côté de la Manche. L’île de Jersey, située au large des côtes normandes, est une dépendance de la couronne britannique. Elle dispose d’un gouvernement mais sa représentation extérieure est assurée par le Royaume-Uni.

Selon Paris, le Royaume-Uni a publié vendredi une liste de 41 navires français, sur 344 demandes, autorisés à pêcher dans les eaux de Jersey, mais cette liste s'accompagne de nouvelles exigences "qui n'ont pas été concertées, discutées ni notifiées avant" dans le cadre de l'accord sur le Brexit trouvé entre Londres et Bruxelles, en vigueur depuis le 1er janvier dernier, selon la ministre de la Mer Annick Girardin.

C’en est trop pour les pêcheurs. Ils montraient régulièrement leurs mécontentements lors de manifestations, notamment à Boulogne-sur-Mer, le plus grand port français. En début de semaine, la ministre de la Mer, Annick Girardin s'était également placé à leurs côtés. Elle affirme que la France est prête à recourir à des "mesures de rétorsion" si les autorités britanniques continuent à restreindre l'accès des pêcheurs français aux eaux de Jersey. Devant l'Assemblée nationale, elle a fait allusion à des répercussions éventuelles sur le "transport d'électricité par câble sous-marin" qui alimente l'île depuis la France.

Mais rien n’est fait et les pêcheurs français sont de plus en plus déterminés à aller manifester près de l’île de Jersey. Mercredi, le président du comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, assure qu'il ne s'agit pas de bloquer Saint-Hélier mais de "marquer le coup". Le Premier ministre britannique, lui, prévient : s’il y a un blocus, il sera "totalement injustifié".

Du côté des pêcheurs britanniques, la colère gronde aussi. Dans l'émission Good morning Britain de la chaîne de télévision ITV, Don Thompson, président de l'Association des pêcheurs de Jersey, reproche aux pêcheurs français de vouloir "pêcher sans contrainte dans nos eaux". Il serait "extrêmement injuste", poursuit-il, que le gouvernement "capitule devant cela".

Où en est la situation ?

Entre 50 et 70 bateaux de pêche se sont ainsi rendus devant le port de l’île anglo-normande jeudi matin. De loin, ils sont observés par deux navires de guerre britanniques. L'envoi de ces deux bateaux de la Royal Navy, le HMS Severn et le HMS Tamar est "une mesure strictement préventive, en accord avec le gouvernement de Jersey", souligne le porte-parole du ministre de la Défense britannique.

La France envoie alors deux patrouilleurs à proximité de l’île. "Avec une cinquantaine de pêcheurs sur zone forcément on a préféré prépositionner ces deux bâtiments", indique le porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, précisant la mission du patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime Athos et de celui des affaires maritimes Themis : assurer "la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer".

Que va-t-il se passer maintenant ?

Les pêcheurs attendent maintenant de rencontrer un ministre de Jersey. "Ce que l’on veut c’est continuer à pêcher comme avant", affirme le pêcheur normand Romain Davodet, par téléphone à Europe 1. "Il faut qu’il y ait une issue, qu’on soit en meilleurs termes que ce matin avant de venir", poursuit-il.

Du côté du gouvernement français, il n’est pas question de se laisser faire. Ces "manœuvres" britanniques "ne doivent pas nous impressionner", a régi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune. "Je me suis entretenu avec David Frost, le ministre britannique chargé des relations avec l'Union européenne. Notre volonté n’est pas d'entretenir des tensions mais d’avoir une application rapide et complète de l’accord. Rien que l’accord et tout l’accord", a-t-il ajouté.