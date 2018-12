Noël dans la Marine nationale entre "messe" et "foie gras" mais "la vigilance est de mise"

Tous les Français n'ont pas passé Noël en famille lundi soir. Certains, parce qu'ils servent la France, se doivent d'être à leur poste même en période de fête. Europe 1 a pu le constater en interrogeant mardi le commandant David, capitaine de vaisseau sur la frégate Aconit en mission en Méditerranée. Sur les flots et malgré leur mission, les militaires ont pu allier temps de mission et temps de célébration.

"Messe de Noël" et foie gras. Travail et fête ne sont pas séparés, explique le commandant David : "c'est difficile de diviser, c'est à dire qu'on fait simultanément les deux en préparant des moments de célébrations et si la situation opérationnelle l'exige", la fête est annulée. Lundi soir, heureusement, aucune urgence n'est venu troubler le réveillon des marins. "On a commencé par une messe de Noël", relate le capitaine David. "Un repas un peu amélioré" a suivi et pour finir, "un repas de Noël" est programmé pour mardi. Le détail du menu ne relevant pas du secret défense, le capitaine révèle que foie gras, poissons et fruits de mer sont mis à l'honneur par le cuistot.

"Un peu de nostalgie et d'appréhension". Lors de ces célébrations passées entre collègues, le cœur parle malgré l'éloignement des familles de chacun. "Vous avez toujours un sentiment vis-à-vis des vôtres qui sont loin de vous et par moment, un peu de nostalgie et d'appréhension par rapport à la famille que vous laissez derrière vous" et cela, "quelque soit le grade".

"La vigilance est de mise". Cependant, "l'activité continue et tous les marins sont à leur poste de quart depuis ce matin, comme en permanence, 24 heures sur 24 puisque le bateau navigue en permanence". "La vigilance est de mise", rappelle le militaire : "vous avez toujours quasiment en permanence un bâtiment de la marine nationale dans la région où nous nous trouvons actuellement". Sa mission est "de participer à la protection des Français, quelque soit l'endroit où se trouve le bateau", de quoi donner de "la fierté" aux marins même en cette période de fêtes de fin d'année.