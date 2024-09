Pascal Praud et vous - Vidéo d'une élève de 3 ans frappée par sa maîtresse à Paris : «Ça m'a mis les larmes aux yeux», confie une auditrice

Au lendemain de la rentrée scolaire, dans un établissement du 15e arrondissement de Paris, une maîtresse a violemment pris à partie une élève de 3 ans en pleurs. Cette scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, choque de nombreux internautes, à l'image de Karine, mère de deux enfants et auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. "Je ne suis pas forcément très sensible, mais ça m'a mis les larmes aux yeux. Je trouve affligeant d'en arriver à un point où les parents ne peuvent même plus confier leur enfant dans la confiance", réagit-elle sur Europe 1.