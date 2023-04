Neuf mois après les incendies de Gironde, le célèbre camping des Flots Bleus rouvre ses portes

Neuf mois après les incendies qui ont ravagé la Gironde l'été dernier, l'emblématique camping des Flots Bleus rouvre ses portes. Les employés sont à pied d'œuvre. La direction va recruter une trentaine de CDD et les vacanciers se bousculent au portillon pour retrouver le camping.

"J'étais tellement contente !"

"Le camping des Flots Bleus est ouvert. J'étais tellement contente ! J'ai pris mes affaires et je suis venue directement de Paris. Je suis un peu sous le coup de l'émotion. Ils ont reconstruit beaucoup de choses". Heureuse d'avoir passé la nuit dans sa tente plantée au pied de la dune du Pilat, Malika est depuis une dizaine d'années une fidèle cliente du camping des Flots Bleus, ravagé par les flammes en juillet dernier.

Des réservations au rendez-vous

Des bâtiments essentiels, la réception, la supérette et un sanitaire ont été épargnés par l'incendie. L'établissement emblématique accueille ses premiers clients depuis le sinistre. "On avait dit 50% en avril. On a tenu le pari grâce à toutes les entreprises locales qui ont bossé avec nous. On a 19 tentes lodges, trois mobil-homes, une cinquantaine d'emplacements. On avait prévu en réservation onze personnes et on en a finalement 60, donc ça arrive", explique Franck Coudert, directeur du camping.

"Contrairement à ce qu'on croit, on a pour l'instant agi seul. Les assurances n'ont versé qu'une toute petite partie. Donc, on attend les remboursements", poursuit-il. Avant la fin de cette année, avec les précieux conseils d'un architecte paysagiste, le directeur des Flots Bleus compte bien replanter des arbres dans ce cadre unique.