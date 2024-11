Narcotrafic : Rennes, Poitiers, Valence... Une semaine noire pour la France

La semaine dernière a été une semaine noire, pour le narcotrafic. À travers la France, de Rennes à Valence en passant par Poitiers, quatre personnes ont été tuées, une dizaine d’autres blessées dans des fusillades et des rixes liées au trafic de stupéfiants. Pire, ces violences n’épargnent plus les villes moyennes.

Point de bascule

Ainsi, à Poitiers, ville de seulement 90.000 habitants, le 31 octobre, il est 23 heures quand une fusillade éclate devant un fast-food. Pas moins de cinq adolescents sont blessés, dont un grièvement. Il décédera quelques heures plus tard. Dès le lendemain, le ministre de l’Intérieur l’assure, les tirs sont bien liés au trafic de drogue.

"On est à un point de bascule, et ce point de bascule, il nous impose des choix. Soit il y a une mobilisation générale, soit il y a la mexicanisation du pays. C'est le choix que l'on a devant nous", insiste le nouveau locataire de Beauvau. Le ton du ministre est alarmiste et pour cause : quelques jours plus tôt, à Rennes, c’est un enfant de cinq ans qui est grièvement blessé par balle, victime collatérale d’une fusillade, elle aussi, en lien avec les stupéfiants.

Deux fusillades en 24 heures à Valence

Bruno Retailleau était d'ailleurs en déplacement dans la ville le 1er novembre dernier. Mais ça ne s’arrête pas là dans la ville bretonne, puisque le lendemain de la visite du ministre, un homme de 20 ans est poignardé, à proximité d'un point de deal dans le hall d’un immeuble.

Enfin, près de Valence, la ville a connu deux fusillades en moins de 24 heures : la première a eu lieu la nuit du 31 octobre devant une boite de nuit, un rugbyman de 22 ans est touché en pleine tête. Le lendemain, un autre jeune homme tombe sous les balles. Il était connu des services de police pour des faits de trafic de drogue.