Narcobanditisme à Marseille : plusieurs membres «importants» d'un réseau en détention provisoire

Le parquet, ainsi que la police, de Marseille ont annoncé lundi le placement en détention de cinq membres "importants" d'un réseau criminel qui a opéré pendant de nombreuses années dans la cité de la Castellane. Une vingtaine d'interpellations avait eu lieu jeudi.

Au moins cinq membres "importants" d'un réseau criminel qui opérait et brassait des millions d'euros du trafic de stupéfiants pendant des années dans la cité marseillaise de la Castellane ont été placés en détention provisoire, ont annoncé lundi le parquet et la police.

Ils font partie de la vague d'interpellations de trafiquants menée jeudi et révélée le jour même par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, lors d'un déplacement à Marseille. Il avait alors parlé d'un coup de filet ayant frappé le "haut du spectre" du narcobanditisme marseillais.

Des mandats d'arrêt pour ceux à l'étranger

En tout, 23 personnes ont été arrêtées dans l'agglomération de la deuxième ville de France et en Moselle. Parmi elles, "seize ont fait l'objet d'un déferrement: six personnes ont été déférées hier dimanche -cinq ont été placées en détention provisoire, la sixième a été placée sous contrôle judiciaire- et dix personnes sont actuellement en cours de déferrement" devant trois magistrats instructeurs, a-t-il indiqué.

"On a tapé au niveau des membres les plus importants qui étaient présents sur le territoire national de cette organisation criminelle", a affirmé le patron du Service interdépartemental de la police judiciaire Philippe Frizon, en précisant qu'il "y a une partie (des membres du réseau, NDLR) qui est supérieure mais qui est pour l'instant hors d'atteinte parce qu'elle se trouve à l'étranger". Ceux-ci feront l'objet de mandats d'arrêt a précisé le policier.

Ce groupe criminel opérait depuis "plusieurs années" à la Castellane, une cité des quartiers nord de la cité phocéenne gangrenée par le trafic de drogues. Mais son activité a pu être plus précisément identifiée à partir de 2022, quand son chiffre d'affaires annuel s'établissait "entre 30 et 40 millions d'euros".

Celui-ci s'est réduit à 15 millions à partir de juillet 2024, quelques mois après le début des opérations "places nettes" lancées en mars par le président Emmanuel Macron visant à augmenter la présence policière sur certains points de deal.