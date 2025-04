Prisons visées par des attaques : «La République est confrontée au narcotrafic», dit Gérald Darmanin

"La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels", a écrit sur X Gérald Darmanin, après les attaques qui ont visé plusieurs établissements pénitentiaires.

"La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels", a écrit sur X Gérald Darmanin, après les attaques qui ont visé plusieurs établissements pénitentiaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 15, 2025

"Elle est défiée et saura être ferme et courageuse", a ajouté le garde des Sceaux. Plusieurs établissements pénitentiaires ont fait l'objet d'incendies de véhicules depuis le week-end et celui de Toulon a été visé par des tirs à l'arme automatique dans la nuit de lundi à mardi.

Toutes les hypothèses étudiées

Toutes les hypothèses sont examinées concernant les diverses attaques qui ont visé depuis ce week-end plusieurs établissements pénitentiaires, a appris l'AFP de source proche du dossier, soulignant que des slogans anarchistes avaient été retrouvés sur certains véhicules incendiés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les enquêtes sur ces incendies et les tirs sont coordonnées par la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), selon cette source. Sur X, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a attribué au narcotrafic ces attaques.

Un renforcement "sans délai" demandé par Retailleau

Bruno Retailleau a demandé mardi aux préfets de "renforcer sans délai la protection des agents et des établissements" après les attaques qui ont visé plusieurs établissements pénitentiaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La réponse de l'État devra être implacable. Ceux qui s'en prennent aux prisons et aux agents ont vocation à être enfermés dans ces prisons et surveillés par ces agents", a poursuivi sur X le ministre de l'Intérieur, condamnant "des attaques inacceptables".