Nanterre : des agents de La Poste soupçonnés de vols dans des colis

Des vols répétés sur une période d'au moins un an et demi. Vendredi, Le Parisien révèle que des agents de La Poste de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, sont soupçonnés de voler dans des colis. "Le personnel en cabine de l’agence se servait en casques hi-tech, en belles bouteilles de vin ou de vieux whiskys…", indique notamment un représentant syndical CGT, interrogé par le quotidien.

"On avait l’impression que c’était la caverne d’Ali Baba"

Ces vols auraient débuté à la fin de l'année 2018 si l'on en croit les premiers signalements auprès de la direction de La Poste. Des actes illégaux et généralisés selon les déclarations des syndicats CGT et SUD-PTT. Ils affirment que des chefs de cabine seraient impliqués. "Sous prétexte qu'ils (les agents, ndlr) avaient l’aval de leur chef, on avait l’impression que c’était la caverne d’Ali Baba, que tout le monde pouvait se servir", confie un membre des SUD-PTT.

Les colis "Libourne" ciblés

Les colis concernés étaient des colis dits "Libourne", dont les étiquettes destinataires ou expéditeurs sont illisibles. La procédure normale est de les envoyer au centre de recherche de colis de Libourne. Seulement depuis le deuxième semestre 2017, La Poste de Nanterre en renvoie très peu...

Émilie, une ancienne employée de l'agence de Nanterre, affirme au Parisien qu'elle a été licenciée pour avoir voulu dénoncer ces pratiques. Elle conteste sa situation devant les prud’hommes. Une enquête interne est en cours depuis 9 mois pour mettre la lumière sur ces vols. Pour l'heure, aucune conclusion n'a encore été transmise.