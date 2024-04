Mort d'un adolescent à Viry-Châtillon : l'immense émotion devant le collège de la victime

L'émotion encore palpable. Un adolescent de 15 ans est mort, ce vendredi, à la suite d'un lynchage à la sortie de son collège de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Transportée hier à l'hôpital Necker, la victime a été opérée dans la nuit de jeudi à vendredi, mais elle n'a pas survécu. Ce garçon de 15 ans avait été très violemment frappé à la sortie de l'établissement par trois jeunes cagoulés qui ont pris la fuite. Europe 1 était sur place, devant le collège où l'adolescent était scolarisé.

Aux abords du collège, l'ambiance est pesante. A la sortie, des élèves sortent en pleurant, d'autres se serrent dans les bras, visiblement bouleversés après l'annonce de la mort de leur camarade. "Ça me fait comme la boule au ventre, maintenant j'ai peur de rentrer chez moi tout seul. Maintenant, on vit dans un monde où on peut se faire taper ou même tuer pour aucune raison", témoigne Khaled, un élève qui vivait dans le même quartier que la victime. "Mourir à cet âge et de cette manière ce n'est pas normal ça fait vraiment mal au cœur", ajoute-t-il.

Tout le quartier en deuil

Des parents sont venus déposer des fleurs blanches devant le collège pour honorer la mémoire de la victime. Le drame a mis tout un quartier en deuil et profondément meurtri. "Là je tremble tellement c'est choquant on a peur pour nos enfants. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille", témoigne une mère qui attend son enfant devant l'établissement. Le témoignage de cette maman s'arrête brusquement au moment où elle aperçoit sa fille en larmes sortir du collège.