Mort de Valéry Giscard d'Estaing : Jack Lang salue "une figure de la cinquième République"

Valéry Giscard d’Estaing est mort des suites du coronavirus mercredi à 94 ans. Européen convaincu, essayiste, romancier, membre de l’Académie française, l’ancien président de la République est resté pendant plus de trois décennies une figure tutélaire de la vie politique française. "Le président Giscard d’Estaing était à l’évidence l’une des figures fortes et puissantes de la cinquième République", salue jeudi matin l'ancien ministre de la Culture Jack Lang au micro d'Europe 1.

"Un homme d'Etat et de courage"

"Il avait une intelligence vive, une envergure morale et politique, même s'il a été contesté", raconte Jack Lang, qui avait rejoint son grand rival, François Mitterand, lors de la présidentielle de 1974. "C'est vrai que la deuxième partie de son septennat a été marquée par une sorte de repliement sur lui-même et par une politique sociale et économique que nous considérions à l’époque comme créatrice d’inégalités."

Valéry Giscard d’Estaing était un homme d’Etat, de courage et de combat qui a dédié sa vie à notre pays. Il avait, aux côtés des ambassadeurs de la Ligue des Etats arabes, signé en 1980 l'Acte fondateur de l’@imarabe : https://t.co/uLdipbFXUVpic.twitter.com/wPfNbtNCld — Jack Lang (@jack_lang) December 2, 2020

Sur Twitter, le président de l'Institut du monde arabe rend cependant hommage à "un homme d’Etat, de courage et de combat". Il ajoute sur Europe 1 : "Nous lui devons des avancées vers les libertés et la démocratie", notamment "l’établissement du droit de vote à 18 ans, l’IVG avec madame Simone Veil et puis surtout la passion européenne". Jack Lang salue "toute une série de réformes qui aujourd’hui encore font vivre l’Union européenne".

Après sa présidence, Valéry Gisard d'Estaing était entré en 1989 au Parlement européen où il avait exprimé la nécessité de réformer les institutions européennes face à l’élargissement de l’Union.