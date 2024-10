Mort de Lina : à Plaine, proches et anonymes rendent un dernier hommage rempli de douleur à l'adolescente

Un dernier adieu à Lina : les obsèques de l’adolescente se sont tenus ce vendredi après-midi dans sa commune de Plaine, dans le Bas-Rhin. Le corps de la jeune fille de 15 ans, disparue il y a plus d’un an, a été retrouvée la semaine dernière à 400 kilomètres de là, dans la Nièvre. Et alors que l'enquête se poursuit, les proches de l'adolescente lui ont rendu un dernier hommage dans l'église de Plaine, en Alsace.

Une mère brisée

Au moins 400 à 500 personnes sont venues assister aux obsèques de Lina ce vendredi après-midi. Quelques minutes après le début de la cérémonie, Tao, le petit ami de Lina, prend la parole en premier. "Je te laisse à jamais un morceau de mon cœur, toi qui as su m'offrir un morceau du tien. Peu importe ce que la vie me réserve, je sais, grâce à toi qui as su me le prouver, que l'amour existe", souligne-t-il devant le public.

Puis Fanny, la maman de Lina, laisse éclater sa douleur. "Tu me manques tant, tu me manques tellement... Puisses-tu être en paix, ta maman d'amour qui t'aime", s'exclame-t-elle en sanglots. À la sortie de l'Église, des lampions sont lâchés dans le ciel bleu. L'émotion est immense. Charlène, une camarade d'école de Lina et Elodie, habitante de la Vallée, tenaient à être présentes.

"Que la lumière de Lina puisse donner toute la force nécessaire à sa famille"

"Je me dis qu'il y avait du monde pour Lina et ça, c'est qu'il en restera", insiste Charlène afin de souligner la solidarité de toute une région dans ce drame. "Que la lumière de Lina puisse donner toute la force nécessaire à Fanny, à son papa, à son entourage pour continuer", ajoute Elodie au micro d'Europe 1.

L'inhumation a ensuite eu lieu en toute intimité, en présence uniquement de la famille de Lina. Un dernier au revoir cette fois-ci dans la plus pure intimité.