«C’est un peu comme si elle faisait partie de notre famille» : les obsèques de Lina auront lieu ce vendredi

Les obsèques de Lina, 15 ans, auront lieu ce vendredi après-midi dans sa commune de Plaine, dans le Bas-Rhin. Le corps de l’adolescente disparue il y a plus d’un an a été retrouvé la semaine dernière dans la Nièvre. Plusieurs centaines de personnes sont attendues à la cérémonie, mais certains habitants préfèrent laisser ce moment à la famille.

"On a besoin d’être là pour sa famille"

Des bouquets de fleurs et des bougies sont déjà disposés devant et à l’intérieur de l’église de Plaine, à côté de portraits de Lina. Une habitante du village vient à son tour déposer un arrangement floral, composé d’une rose blanche et d’un petit galet en forme de cœur. Elle assistera ce vendredi après-midi aux obsèques de l’adolescente.

>> A LIRE AUSSI - Corps de Lina retrouvé : dans les rues de son village de Plaine, les habitants partagent tristesse et émotion

"Après des mois de recherches, c’est un peu comme si Lina faisait partie de notre famille", résume-t-elle en retenant ses larmes. "C’est dur de se dire qu’elle va faire son dernier voyage. Le village, la vallée, on a tous été bouleversés par sa disparition. On a besoin d’être là pour sa famille, leur montrer notre soutien. Et de dire un dernier au revoir à Lina", souffle-t-elle.

Les obsèques de Lina se tiendront à 14 heures. Une cérémonie "ouverte à tous" précise un communiqué des avocats de la famille de l’adolescente. Mais "par la suite, l’inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité familiale".

"La famille peut compter sur nous par la pensée"

Mais certains habitants de la commune préfèrent faire profile bas. Jean-Marc Chipon est l’une des dernières personnes à avoir vu la jeune fille ce 23 septembre 2023, deux minutes à peine avant sa disparition. Il a décidé de ne pas se rendre à ses obsèques.

"C’est une journée pour la famille", estime-t-il. "De nombreuses personnes de la commune avec qui j’ai discuté ne souhaitent pas assister aux obsèques pour laisser la famille dans son recueillement. En sachant qu’elle peut compter sur nous par la pensée."

Aujourd’hui, le temps est donc au recueillement. Mais les obsèques de Lina "ne sont pas un épilogue", ajoute Jean-Marc Chipon. Il espère la poursuite de l’enquête pour tenter de dissiper les "zones d’ombres" encore beaucoup trop nombreuses.