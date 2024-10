Disparition de Lina : le corps de l'adolescente a été retrouvé dans la Nièvre

Elle n'avait plus donné signe de vie depuis plus d'un an. La jeune Lina, 15 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 16 octobre dans la Nièvre près de Nevers, fait savoir le procureur de la République de Strasbourg par intérim Alexandre Chevrier dans un communiqué.

Le corps a été découvert "dans une zone boisée et isolée de la région de Nevers", "immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus", indique le parquet. Celui-ci a précisé que les analyses génétiques effectuées en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) "ont permis de confirmer qu'il s'agit du corps de Lina". Par ailleurs, ajoute le procureur, le véhicule Ford Puma, appartenant à Samuel Gonin, principal suspect dans cette affaire qui s'est suicidé en juillet dernier, avait été localisé à cet endroit précis le 24 septembre 2023, le lendemain de la disparition de la jeune fille.

"Respecter le deuil de la famille"

Des "recherches actives" étaient menées par les enquêteurs de la gendarmerie depuis le courant de l'été pour retrouver l'adolescente. Son téléphone portable avait cessé de borner très exactement à 11h22 le 23 septembre 2023, alors qu'elle se rendait à pied de chez elle, à Plaine, à la gare de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin) le long d'une route départementale.

Il était apparu dans l'enquête qu'un véhicule, une Ford Puma, "se trouvait précisément sur le lieu exact de la disparition de Lina et qu'il se trouvait dans la période de temps où elle a disparu", avait déclaré M. Chevrier lors d'une conférence de presse en septembre, poursuivant : "Les investigations ont permis d'établir que Samuel Gonin était le conducteur de la Ford Puma le jour des faits, soit le 23 septembre 2023."

"La période est très difficile pour la famille, ma cliente est atterrée, je n'ai pas de réaction particulière si ce n'est de vous demander de respecter le deuil de la famille", a réagi auprès de l'AFP Matthieu Airoldi, l'avocat de la maman de Lina.