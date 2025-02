Montpellier, Lyon, Marseille... Le cheval métallique Zeus en tournée dans toute la France

Star de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le cheval métallique Zeus, qui avait galopé sur la Seine devant plus d'un milliard de téléspectateurs, sera présenté au public dans différentes villes de France, et en Allemagne, à partir du 3 mars. Il fera également une escale au Mont-Saint-Michel cet été.

Après avoir fait rêver plus d'un milliard de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris l'an dernier, le cheval métallique Zeus sera présenté au public dans différentes villes de France, et aussi à Francfort en Allemagne, dans le cadre d'une tournée à partir du 3 mars, a annoncé l'entreprise pharmaceutique Sanofi, propriétaire de cette œuvre désormais mondialement connue. Le cheval argenté sera également visible cet été au Mont-Saint-Michel, où il doit rester près de deux mois. Voici les lieux et les dates de sa tournée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Lieux et dates de la tournée de Zeus en 2025 : Paris , porte Maillot, le 3 mars

, porte Maillot, le 3 mars Montpellier , promenade du Peyrou, du 5 au 14 mars (avec une exposition itinérante les samedi 8 et dimanche 9 mars)

, promenade du Peyrou, du 5 au 14 mars (avec une exposition itinérante les samedi 8 et dimanche 9 mars) Lyon , hôtel de ville, du 17 mars au 2 avril (avec deux expositions itinérantes, les samedi 22 et dimanche 23 mars, et les samedi 29 et dimanche 30 mars)

, hôtel de ville, du 17 mars au 2 avril (avec deux expositions itinérantes, les samedi 22 et dimanche 23 mars, et les samedi 29 et dimanche 30 mars) Marseille , du 16 au 26 avril

, du 16 au 26 avril Bordeaux , du 3 mai au 9 mai (avec une exposition itinérante les samedi 3 et dimanche 4 mai)

, du 3 mai au 9 mai (avec une exposition itinérante les samedi 3 et dimanche 4 mai) Rouen , du 12 au 23 mai (avec une exposition itinérante les samedi 17 et dimanche 18 mai)

, du 12 au 23 mai (avec une exposition itinérante les samedi 17 et dimanche 18 mai) Francfort , du 17 au 27 juin

, du 17 au 27 juin Mont-Saint-Michel , du 12 juillet au 7 septembre

, du 12 juillet au 7 septembre Nantes, du 19 au 29 septembre

Une apparition dans la cour du château de Versailles

Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, les téléspectateurs ont suivi le cheval métallique en train de remonter la Seine, la nuit tombée, tandis que des images d'archives des précédentes Olympiades étaient diffusées à intervalles réguliers.

À lire aussi La tenue de la cavalière d'argent des JO de Paris exposée à Paris

Création de l'atelier nantais Blam, Zeus avait également fait son apparition à l'hôtel de ville de Paris, avant de prendre ses quartiers dans la cour du château de Versailles jusqu'au 12 janvier dernier.