La tenue de la cavalière d'argent des JO de Paris exposée à Paris

La tenue de la cavalière d'argent va être exposée au Palais Galliera à Paris, à partir de ce samedi. La cavalière d'argent, qui chevauchait le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024, est devenue à la fois une "icône des Jeux", une "icône sportive" et une "icône de mode".



La tenue de la cavalière d'argent qui avait fait sensation en chevauchant le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sera exposée à partir de samedi au Palais Galliera, musée de la mode parisien.

Imaginée par la créatrice française Jeanne Friot, en collaboration avec le spécialiste du cuir Robert Mercier et la marque de chaussures Both pour les cuissardes, cette armure de cuir ouvre le troisième volet de l'exposition "La Mode en mouvement", qui se tient jusqu'au 12 octobre. Elle intégrera ensuite la collection permanente.

"Icône des Jeux", "icône sportive" et "icône de mode"

"C'est la seule pièce de la cérémonie des JO de Paris qu'on a décidé de faire rentrer", a expliqué à l'AFP la commissaire de l'exposition Marie-Laure Gutton.

"On s'est concentré sur cette silhouette parce qu'elle est à la fois icône des Jeux, donc icône sportive d'une certaine manière, et dans le même temps icône de mode aussi, puisque créée par une jeune styliste qui prend vraiment sa place sur la scène de la mode parisienne et un artisan du cuir. Ça rejoint nos problématiques mode et savoir-faire", a précisé la spécialiste.

"Je suis hyper heureuse et ravie. En plus, je suis quand même très jeune, donc c'est assez particulier de rentrer au musée avant 30 ans", a réagi avec enthousiasme la créatrice âgée de 29 ans auprès de l'AFP. "Je suis hyper fière qu'elle soit à Galliera. C'est hyper important pour moi qu'elle soit dans le musée de la mode et que les gens puissent venir la voir dans un lieu qui célèbre mon industrie", a-t-elle ajouté.

Une large section consacrée aux sports d'hiver

Après un premier accrochage retraçant l'impact du mode de vie actif sur l'évolution de la tenue vestimentaire depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, puis un deuxième consacré au balnéaire, ce troisième et ultime volet concentre une large section aux sports d'hiver.

Il revient notamment sur l'essor de la pratique du ski à l'entre-deux-guerres et ses tenues qui gagnent en technicité et en confort, avec notamment le pantalon fuseau d'Armand Allard, et l'engouement des maisons de couture pour le sujet, ou comment être chic sur les pistes mais aussi après.

L'exposition s'achève sur les looks plus originaux de ces dernières années, avec une robe-doudoune bustier Jean Paul Gaultier ou une tenue de ski haute en couleurs signé du designer belge Walter Van Beirendonck.