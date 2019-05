Monsanto : des militants anti-OGM investissent une usine à Trèbes

Une quarantaine de Faucheurs Volontaires ont investi vendredi matin l'usine Monsanto de Trèbes, dans l'Aude, dénonçant la commercialisation par le groupe "de semences de colza contaminées par du colza transgénique".

L'opération vise à protester contre la diffusion en France de colza contaminé "vendu par Monsanto sous la marque Dekalb à l'insu des agriculteurs", a indiqué à l'AFP Jacques Dandelot, 69 ans, l'un des porte-parole des Faucheurs Volontaires, des militants anti-OGM. Selon-eux, ces lots de semences, du colza DK Exception Dekalb contaminé par la semence transgénique GT 73 résistante au glyphosate, ont été commercialisés en France, en Allemagne, en République Thèque et en Roumanie.

"20.000 hectares en France de colza OGM"

"C'est incompréhensible que cette semence contaminée importée d'Argentine et d'Espagne soit commercialisée en France", a ajouté Jacques Dandelot. Les manifestants ont déployé une banderole sur une façade de l'usine sur laquelle on pouvait lire : "Contamination en cours : 20.000 hectares en France de colza OGM". Alors que la gendarmerie était présente, les Faucheurs ont demandé à voir l'un "des responsables du site Monsanto et un représentant du ministère de l'Agriculture".