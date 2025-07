Moins d’enfants, changement des mentalités... La fécondité continue de reculer en France

Article Suggestions

Les Français font de moins en moins d’enfants, selon une étude de l’INED. Le nombre moyen d’enfants souhaités baisse et la norme des deux enfants est désormais perçue comme un maximum. Chez les moins de 30 ans, l’idée d’une vie sans enfant ou avec un seul séduit de plus en plus, signe d’un état d’esprit en mutation.