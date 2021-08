"Moi, je prends la plus kitsch" : le succès des cartes postales chez les jeunes

REPORTAGE

Une écriture ronde, des petits dessins et un modèle choisi avec soin. "Ce sont des endroits de Trouville, la mer, la plage, le port...", précise Valentine, 9 ans, en exposant ses cartes postales. Elle n’imaginait pas passer ses vacances au bord de la mer sans poster une carte à sa copine Zoé. "Je lui ai écrit ce que je faisais pendant la journée et que j'aimerais bientôt la revoir pour faire des soirées pyjamas par exemple", poursuit la petite fille.

Etonnamment, les enfants ne sont pas les seuls consommateurs de cartes postales. Les jeunes adultes en envoient bien plus, 33% des 18-34 ans le font même régulièrement. Justement, Fanny, une jeune Parisienne, se laisse tenter. "Moi, je prends la plus kitsch. Celle avec des meufs topless où c’est écrit 'Viens ici, tu vas kiffer'", plaisante-t-elle. Benjamin préfère lui les "très beaux paysages, vus de haut en général avec la mer et des parasols, pour donner envie". Le jeune homme de 21 ans écrit des cartes postales quand il "part assez loin en vacances, dans de beaux endroits". La dernière en date : une plage de Punta Cana en République Dominicaine.

"Ça me fait très plaisir de les voir, de les relire"

Et Fanny en reçoit également de ses amis. Elle les garde précieusement sur sa table de chevet. "C'est comme un petit cadeau dans la boîte aux lettres et ça me fait très plaisir de les voir, de les relire", commente Fanny. "Et c'est une preuve que quelqu'un quelque part, m'aime un peu", ajoute-t-elle, la voix rieuse.

Mais la modernité rattrape la tradition. Eva a laissé tomber les timbres et les tourniquets à l'ancienne. Elle compte maintenant uniquement sur son téléphone pour "envoyer des photos directement". "On peut même s'envoyer nous même plutôt qu’un paysage", tranche Eva. Sa famille se contentera donc d'un selfie, en souvenir de ses vacances entre copains.