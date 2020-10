Alpes-Maritimes : "Toute ma vie est partie dans l'eau", témoigne une rescapée

TÉMOIGNAGE

Cinq jours après les crues meurtrières qui ont fait au moins quatre morts en France, les habitants des zones sinistrées sont progressivement évacués. C'est le cas de Catherine, qui résidait à Saint-Martin-Vésubie, une commune des Alpes-Maritimes particulièrement touchée par les intempéries. Elle vient tout juste d'être évacuée à Nice. "Je n'ai plus de photos, je n'ai plus ce que j'avais pu garder de mes parents. J'ai toute une vie qui est partie dans l'eau", raconte-t-elle mardi sur Europe 1.

Plusieurs hameaux encore inaccessibles

Mardi, plusieurs hameaux des Alpes-Maritimes restaient inaccessibles. Les routes ont été englouties par les flots, comme de nombreuses maisons et infrastructures communales. Catherine se souvient de son retour sur sa propriété, au lendemain de la tempête. Quand je suis arrivée pour revoir ma maison, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de maison, elle s'était écroulée", rapporte-t-elle. "J'étais en rez-de-jardin d'un petit immeuble, tout est parti et je n'avais plus de voiture. J'étais en état de choc complet."

"Laissez-moi ce chat, je n'ai plus que lui"

"Je suis allée récupérer mon chat qui était chez ma voisine. Le pompier voulait que je laisse mon chat. J'ai refusé en lui disant : 'Laissez-moi ce chat, je n'ai plus que lui'", témoigne encore Catherine. Depuis la catastrophe, son quotidien est devenu un enfer : "Je n'ai plus rien, je n'ai même pas mes papiers. Je suis en train de galérer pour annuler des contrats..."

"Maintenant je dois tout reconstruire. Je ne sais pas par où je vais commencer", glisse la rescapée au micro d'Europe 1. "Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant. Je ne sais pas où je vais habiter, je n'ai pas de famille ici, donc je ne sais plus..."