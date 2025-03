Meurtre d'une septuagénaire lors d'un cambriolage à Rennes : le voisinage, en colère, est sous le choc

Une septuagénaire est décédée ce mercredi de ses blessures après avoir été rouée de coups par deux cambrioleurs qui voulaient s'introduire chez elle à Rennes. Aucune personne n'a été interpellée. Les voisins qui habitent le même immeuble de Monique Boudout sont en colère et sous le choc.

Ce mercredi, un cambriolage ultra-violent a eu lieu près de Rennes, provoquant la mort d'une septuagénaire. Propriétaire de l'appartement, Monique Boudout, est décédée des suites de ses blessures après avoir été rouée de coups par les deux malfaiteurs qui voulaient s'introduire chez elle. Jusqu'à ce jeudi, aucune personne n'a été interpellée. Dans l'immeuble du centre-ville de Rennes, où le drame s'est produit, la colère et le choc gagnent les esprits.

"­Ça fait mal, (...) elle était aimée"

Dans le patio par lequel au moins un meurtrier a pris la fuite, il y a des bouquets, un petit mausolée et un énorme ours en peluche, pour celle que tous les enfants de l'immeuble appelaient "Mamie". Monique, une des doyennes de cette résidence, a été battue à mort au rez-de-chaussée où elle habitait, laissant des voisins choqués.

"Franchement, ça fait mal. Et voilà, les fleurs aussi, ça prouve qu'elle était aimée. Là, on était tous là hier, on a été tous réunis pour elle. Il n'y avait pas grand-chose à cambrioler. C'est une dame de 73 ans, petite retraite. Est-ce que la personne la connaissait ? Est-ce qu'elle était droguée ? Est-ce qu'il a eu une emprise pour quelqu'un qui a de l'argent ? Je ne sais pas", témoigne ce voisin.

"Jusqu'à présent, on ne sait même pas si on s'est introduit chez elle, si quelqu'un a frappé, on ne sait pas", affirme de son côté une autre voisine.

Les voisins n'arrivent toujours pas à comprendre comment autant de violence a pu s'introduire sur le pas de leurs portes dans un quartier dans lequel, vous dit-on, "d'ordinaire". Il ne règne rien de plus que de classiques "bisbilles" de voisinage, assortis de quelques vols de vélos.