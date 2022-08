Meurtre d'un Afghan à Colmar : deux suspects ont été identifiés

Depuis mardi soir, les enquêteurs ont formellement identifié deux jeunes hommes qui sont en lien direct avec la mort d'Abdul Quayyeem Ahmadzai, à Colmar, après un rodéo urbain. Selon les informations d'Europe 1, l'un d'eux a 17 ans et l'autre 18. Ils sont connus des services de police pour des petits larcins. Mais ce ne sont pas de grands truands.

L'un des garçons a provoqué la victime

Les forces de l'ordre pensent qu'ils devraient finir par se rendre. L'un de ces garçons est le conducteur du deux-roues qui a provoqué la victime en faisant du bruit en tournant autour d'elle. Après avoir échangé des insultes et des coups avec l'Afghan et ses proches, il va chercher du renfort.

Les enquêteurs fouillent le contenu de téléphones

Il revient quelques minutes plus tard avec des copains et une arme à feu. Mais, toujours selon nos informations, à priori, ce n'est pas lui qui tire. Et c'est là qu'entre en scène le second suspect, celui qui aurait ouvert le feu et blessé mortellement Abdul Quayyeem. Il y a plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords de la scène du crime. L'une à l'entrée de l'immeuble où a commencé l'altercation et, une autre plus loin dans la rue. Mais on ne voit le tir sur aucune d'entre elles.

Les enquêteurs ont également entendu plusieurs témoins. Depuis dimanche, ils fouillent le contenu de téléphones portables. Ne reste plus maintenant qu'à mettre la main sur les suspects visés par une information judiciaire pour assassinat.