Drame à Colmar après un rodéo urbain : où en est l'enquête ?

L'affaire n'est pas encore très claire. Déjà, il pourrait y avoir plusieurs suspects. C'est ce qu'évoque la procureure de Colmar. Dimanche, une rixe éclate plus ou moins entre deux bandes dans le quartier de l'Europe, à Colmar, une zone sensible classée "quartier de reconquête républicaine".

Une information judiciaire ouverte pour assassinat

D'un côté, un groupe d'amis afghans qui fait un barbecue. De l'autre, une bande de jeunes, dont l'un au moins est à scooter. A priori, c'est lui qui agace les Afghans en faisant du bruit. En tout cas, le ton monte entre les deux groupes. Le conducteur du deux-roues finit par partir. Mais quelques minutes plus tard, lui ou l'un de ses amis, là encore, il y a un doute, revient avec une arme à feu et tire sur cet Afghan de 27 ans.

La victime, inconnue des services de police, décède à l'hôpital quelques heures plus tard. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé lundi soir sur place la CRS 8, une unité d'intervention qu'il a créée il y a un an pour rétablir l'ordre et prévenir d'éventuelles violences urbaines. Pour l'instant donc, 48 heures après les faits, personne n'a encore été interpellé. Le ou les suspects sont toujours en fuite, et une information judiciaire pour assassinat a été ouverte.