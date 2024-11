Meurtre de Thomas : un an après sa mort, deux manifestations différentes ont eu lieu ce samedi à Crépol

Des contrôles d'identité, un dispositif aérien surveillant la zone et des centaines de policiers mobilisés dans le centre-ville de Romans-sur-Isère. 200 militants d'ultra-droite se sont rassemblés en hommage à Nicolas et à Thomas. Drapeau français sur le dos, ces militants sont venus de Provence, de Rouen, d'Angers. Et à leurs côtés, Evelyne Reybert, la mère de Julien, victime d'une attaque au couteau à Romans-sur-Isère en 2020.

"Soit les politiciens prennent enfin le sujet à bras-le-corps, soit la colère populaire fera le reste"

Elle dénonce un laxisme judiciaire et politique sur l'immigration : "Je déplore que nous ne soyons pas plus nombreux. Parce que, en réalité, ce qu'il s'est passé à Crépol, il y a un an, et ce qu'il s'est passé encore récemment, proche de Romans-sur-Isère, avec la mort du jeune Nicolas, ce sont des faits de société. On a tous été victimes d'insécurité. Soit les politiciens prennent enfin le sujet à bras-le-corps, soit la colère populaire fera le reste".

Dans le quartier de la Monnaie, 800 personnes se sont mobilisées. Dans le cortège, la mère de Zakaria, un adolescent de 15 ans, originaire du quartier, tué en avril en s'interposant dans une altercation. Sur place aussi, des habitants, plusieurs associations de gauche, des militants de la Jeune Garde Antifasciste, dont le député Raphaël Arnoux, et des sympathisants de La France insoumise, dénoncent une récupération raciste : "Ces gens-là fonctionnent comme des charognards sur la mort d'un jeune l'année dernière, de manière absolument dramatique. Ils instrumentalisent et renforcent la stigmatisation de toute une population et d'un territoire. Romans-sur-Isère, c'est une ville moyenne qui vit relativement paisiblement".

Les policiers seront mobilisés dans la ville ce soir. Il y a un an, près d'une semaine après la mort de Thomas à Crépol, 80 militants d'ultra-droite étaient descendus dans ce quartier de la Monnaie. Un membre de l'ultra-droite avait été roué de coups.