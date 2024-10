Meurtre de Philippine : Bruno Retailleau s'est rendu en visite privée au domicile des parents

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est rendu mardi en début de soirée en visite privée chez la famille de Philippine dans les Yvelines, selon une information qu'Europe 1 confirme. Une visite qui intervient après la minute de silence rendue à l'étudiante de 19 ans, retrouvée morte dans le bois de Boulogne mi-septembre, à l'Assemblée nationale avant la déclaration de politique générale de Michel Barnier.

Une tragédie insoutenable pour Yaël Braun-Pivet

"Dans tout le pays cette tragédie insoutenable a soulevé une vague de douleur et d'émotions. A la famille et aux proches de Philippine, je veux adresser nos condoléances les plus attristées et leur dire notre soutien sincère", a déclaré Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, depuis le perchoir. Les députés ont ensuite collectivement observé une minute de silence, debout dans l'hémicycle.

Un hommage lui a également été rendu en parallèle au Sénat, où le président Gérard Larcher s'est dit "bouleversé", appelant la représentation nationale à "tirer toutes les conséquences d'un tel drame". "Nous pensons à elle, nous pensons à sa famille et nous pensons, je pense, à toutes les femmes victimes de violences", a déclaré le Premier ministre Michel Barnier avant de débuter sa déclaration de politique générale.