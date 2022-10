Meurtre de Lola : ce que les parents de la collégienne ont dit au maire de Fouquereuil

En quête de calme et de paix. Johan et Delphine, les parents de la petite Lola, retrouvée morte dans une malle ce week-end à Paris, ont quitté la capitale lundi pour trouver refuge à Fouquereuil, près de Béthune dans le Pas-de-Calais, face à cette épreuve plus que douloureuse. Ils y sont hébergés par la grand-mère paternelle, qui habite une petite maison en retrait de la rue principale de la commune de 1.700 habitants.

À l'abri des regards, les parents traversent cette épreuve "avec courage et dignité", dit à leur propos le maire du village, Gérard Ogiez.

"Ils ne comprennent pas, mais ils sont très courageux"

Celui-ci a longuement rencontré le couple lundi soir, et les parents étaient dévastés par la barbarie dont a été victime leur enfant. Ils étaient également plongés dans un abîme d'incompréhension sur les raisons de ce meurtre atroce. "Quelles raisons de faire un massacre tel qu'on peut le connaître maintenant, avec les détails qu'on entend de plus en plus ? Ils ne comprennent pas, mais ils sont très courageux", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

"Je ne pensais pas les trouver à ce stade de comportement", avoue le maire du village, qui rapporte que "pour l'instant, ce que les parents souhaitent le plus, c'est de récupérer leur fille. Pour le reste, les suites de l'enquête, je ne peux pas dire que ça ne les préoccupe pas, mais le principal, c'est de récupérer leur fille".

Pas d'altercation ou de différend avec la suspecte

Auprès du maire, Johan et Delphine ont assuré qu'ils n'avaient jamais eu d'altercation ou de différend avec Dhabia B., la meurtrière présumée de la collégienne de 12 ans qui a affirmé le contraire dans une première déposition. Le couple n'aspire plus maintenant qu'à pouvoir ramener à Fouquereuil le corps de leur petite fille. Ils envisagent également de revenir s'installer définitivement dans leur région d'origine. Ils seront "accompagnés par solidarité", leur assure le maire de la commune.

Ce mardi, les parents ont été reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron qui les a assurés de "tout son soutien".