Metz : écologistes et "gilets jaunes" marchent pour le climat avant le G7 Environnement

Plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles de nombreux "gilets jaunes", ont participé samedi après-midi à une "Marche mondiale pour une justice écologique et sociale" à Metz, où se tiendra dimanche et lundi une réunion des ministres de l'Environnement du G7.

Environ 3.000 personnes selon la police, 4.500 à 5.000 selon les organisateurs, ont participé à cette marche, initiée par un collectif d'une quarantaine d'associations environnementales et citoyennes, baptisé Alter G7, mais dans laquelle les "gilets jaunes" se sont beaucoup fait entendre.

Les manifestants de l'Alter-G7 se réunissent devant les Arènes de Metz. L'accès au jardin Jean-Marie Pelt est extrêmement difficile. pic.twitter.com/4UGswPNRA8 — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) 4 mai 2019

Les manifestants veulent "un véritable contre-sommet"

Les slogans "Tout le monde déteste la police", "Anti, anti, anti-capitaliste" et "On est là même si Macron ne veut pas, nous on est là" ont supplanté les "Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité" ou "On est plus chauds, plus chauds que le climat" scandés par les manifestants venus marcher pour le climat, relégués en fin de cortège.

Le collectif organisateur entendait être "force de proposition" et offrir "un véritable contre-sommet" avec "une voix unitaire", alors que les ministres de l'Environnement du G7 se réunissent à Metz dimanche et lundi, autour du thème "Lutter contre les inégalités par la protection de la biodiversité et du climat", afin de préparer le sommet du G7 prévu à Biarritz en août.

Francis Lalanne présent dans le cortège

Le chanteur et tête de liste "Alliance jaune" pour les élections européennes Francis Lalanne, présent dans le cortège, chasuble fluo sur le dos, s'est prêté au jeu des selfies avec le groupe des "gilets jaunes" de Saint-Avold (Moselle), très actif depuis le début du mouvement. "Les revendications sur l'écologie se rejoignent, entre 'gilets jaunes' et marcheurs pour le climat. On n'est pas pour une écologie répressive à l'encontre du contribuable mais préventive par rapport aux grands pollueurs", a-t-il expliqué.

Au-dessus du cortège flottaient des drapeaux de la CGT, de la France Insoumise, du PCF ou d'Attac. Vers 17 heures, la manifestation s'est dissoute mais 400 à 500 personnes, "gilets jaunes" notamment, ont pris la direction de l'autoroute A31 avec l'objectif de la bloquer.