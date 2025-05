Météo : orages, pluies, chutes de grêle... À quoi faut-il s'attendre ce week-end ?

Après la forte hausse des températures enregistrée vendredi en France, des orages devraient éclater ici et là dans l'Hexagone. Samedi, 52 départements du pays ainsi que l'Andorre sont placés en vigilance jaune par Météo France, et ils sont 45 à être concernés par cette vigilance dimanche. Europe 1 fait le point.

Dans le détail, ce samedi, la vigilance jaune aux orages s'applique sur une large moitié est du pays, ainsi que les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de Charente. L'Ariège et les Pyrénées-Orientales se trouvent également en vigilance pour cette dernière journée du mois de mai.

Des chutes de grêle possibles

Dimanche, la vigilance jaune aux orages se décalera légèrement vers l'est et traversera le pays. Elle concernera les départements des Pyrénées-Atlantiques au Bas-Rhin. L'institut météorologique prévient que cette vigilance pourrait se renforcer dans l'après-midi du Massif central aux frontières de l'Est.

"Les orages pourront être forts et pourront s'accompagner de fortes rafales de vent, de chutes de grêle et de fortes intensités pluvieuses", anticipe Météo France, soulignant que la zone précise concernée ainsi que l'intensité du phénomène restaient encore "à déterminer". D'autres orages sont attendus sur le Sud-Ouest, "mais avec une sévérité moindre", tempère l'institut dans son bulletin.