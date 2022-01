Météo : gris au nord, du soleil au sud ce lundi

La grisaille sera fréquente lundi matin sur la moitié nord du pays, et le ciel sera plus ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo France. Le ciel bas et gris ne laissera place qu'à quelques trouées de la Bretagne au Centre et à la frontière belge, ainsi qu'en plaine d'Alsace et en val de Saône. Ailleurs sur le Nord-Est et les Pays de la Loire, de belles éclaircies se développeront en journée. Au sud, le soleil sera plus généreux, bien que contrarié en vallée de Garonne par des brouillards givrants au lever du jour, et autour du golfe du Lion par des entrées maritimes de nuages bas toute la journée. Sur la côte d'Azur et le nord de la Corse, les nuages seront plus ponctuels.

Températures matinales froides

Les températures matinales seront froides, les gelées généralisées dans l'intérieur, sévères en montagne. Les minimales iront de -4 à 0 degrés en général, quelques degrés au-dessus de 0 en bord de mer. Les maximales varieront de 4 à 8 degrés sur la moitié nord et Rhône-Alpes, et entre 9 et 13 au sud, jusqu'à 15 degrés au pied de Pyrénées, en Provence et en Corse.