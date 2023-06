Météo : de violents orages frappent le grand ouest, inondations et tornade en Normandie

Les violents orages qui ont frappé l'ouest et le centre de la France dimanche après-midi ont particulièrement touché la Seine-Maritime, provoquant notamment des inondations et un "épisode tornadique", a-t-on appris de sources concordantes. Selon la préfecture de Seine-Maritime, les pompiers ont effectué 81 interventions dimanche, principalement liées aux inondations dans les secteurs de Dieppe et Bacqueville-en-Caux.

Des rues de Dieppe transformées en torrents

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré des rues du centre-ville de Dieppe transformées en torrents, alors que Météo France a évoqué dans un communiqué "de fortes intensités pluvieuses relevées en Normandie" .

"Un épisode tornadique" a aussi été rapporté sur la commune d'Yvetot en Seine-Maritime, a ajouté l'organisme.

️ Une tornade à touché au moins 2 Commune de Seine-Maritime en marge d'un violent orage supercellulaire sur Yvetot ( les communes de Flamanville et Motteville ont été impacté et les dégâts y sont nombreux)@Tendanceouest76@BFM_Normandie@kevinflourypic.twitter.com/frIY9wdUFx — Météo Haute-Normandie (@BaudribosK) June 18, 2023

"Il y a eu un gros orage avec quelques débordements mais il n'y a pas eu de catastrophe. De grosses précipitations mais sans dégâts apparents. Rien de significatif pour le moment", a réagi auprès de l'AFP le maire d'Yvetot Francis Alabert. Selon la préfecture, la commune de Motteville a elle aussi été touchée par le phénomène, arrachant notamment la toiture d'une entreprise. Les pompiers sont intervenus 29 fois dans ce secteur. Toujours selon la préfecture, la mairie de Motteville a ouvert sa salle des fêtes pour recevoir les sinistrés. Les fortes pluies avaient cessé à 19 heures.

1.000 foyers privés d'électricité dans l'Eure

De son côté, la préfecture de l'Eure rapportait dimanche soir une soixantaine d'interventions des pompiers et une dizaine de routes coupées par les inondations. Environ 1.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée. Selon Météo France, la "ligne de grain venteuse, s'étendait du Centre à la région parisienne et à la Haute-Normandie" à 18h00, des orages démarrant sur la Bourgogne. Plus au sud, "des orages en provenance d'Espagne remontaient dans le Golfe de Gascogne".

41 départements étaient placés dimanche soir en vigilance orange. Des vents forts et des rues partiellement inondées ont aussi été observés au Mans, avec des dégâts mineurs selon la préfecture de la Sarthe, et à Orléans.