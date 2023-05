«Il y a plein de monde déjà !» : à Cabourg, les touristes profitent du pont de l'Ascension

Après ce jeudi rouge, c'est un dimanche noir qui attend les plus chanceux d'entre nous sur les routes selon Bison Futé. Pour ce week-end du pont de l'Ascension, il y aura du monde sur les routes. C'était le cas déjà jeudi, entre Paris et Cabourg, dans le Calvados, où il fallait rouler plus de quatre heures pour arriver en bord de mer. Une durée qui n'a pas rebuté les Français en congés, car les touristes affluent sur la cote. Europe 1 s'est rendue dans la commune normande, où il est difficile de marcher librement dans les rues piétonnes.

"Ça démarre bien ! Il y a plein de monde déjà", s'extase Elie, vendeuse de crêpes et de gaufres près de la plage. "Les gens aiment les crêpes, donc il n'y a pas de soucis !", ajoute-t-elle. Parmi les touristes rencontrés par Europe 1, Romain et sa compagne Ludivine vont rester quatre jours pour se faire plaisir. "C'est l'occasion de profiter de la mer, du beau temps, même s'il y a un peu de vent aujourd'hui, mais c'est plutôt agréable", concède le vacancier.

Comme un avant-goût d'été

Les familles ne sont pas en reste à Cabourg, car il y a une activité incontournable : le carrousel de la ville, comme le relate Nicolas, venu avec sa femme et ses deux enfants. "Ils ont fait plusieurs tours, ils ne veulent pas partir !", savoure ce père de famille.

Il y a comme un avant-goût d'été dans la sous-préfecture du Calvados. Un constat confirmé par des professionnels de la restauration, à l'image de Laurent, patron d'une brasserie du centre-ville qui affiche complet ce jeudi soir. "Vu le monde, vu l'affluence, je pense que le restaurant va déborder", affirme-t-il au micro d'Europe 1. Si la saison ne fait que commencer, Laurent se prépare désormais à un grand marathon jusqu'à la fin du mois de septembre.