Massif des Vosges : "une ou deux personnes" recherchées après une coulée de neige

Les pompiers et les gendarmes ont entamé des recherches dimanche après-midi après une coulée de neige dans le massif des Vosges qui aurait pu emporter "une ou deux personnes", ont annoncé les pompiers du Haut-Rhin. La coulée a eu lieu en milieu d'après-midi au Hohneck, un sommet des Vosges situé dans le Haut-Rhin et qui culmine à un peu plus de 1.300 mètres. "Les secours recherchent une ou deux personnes", ont indiqué dans un message les pompiers, indiquant être engagés aux côtés du peloton de gendarmerie de montagne (PGM) du Haut-Rhin, basé à Hohrod.

Les autorités avaient appelé les gens susceptibles de se rendre dans les Vosges ce week-end à la prudence après les importantes chutes de neige des derniers jours. La préfecture du Haut-Rhin avait ainsi mis en garde contre "le risque fort ce week-end (...) de coulées de neige et d'avalanches dans les pentes raides du massif vosgien".