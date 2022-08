Marseille : les calanques souffrent aussi de la surfréquentation touristique en mer

Dans les calanques de Marseille, un autre type de pollution touche le parc national le plus fréquenté en été. Elle est liée à l'afflux touristique et aux 3 millions de personnes qui s'y pressent chaque année. Alors, pour sensibiliser à la protection de l'environnement, le Parc national des Calanques lance un tout nouveau guide d'information pour ceux qui louent des bateaux. "Bonjour, je vais prendre votre permis bateau, s'il vous plaît", demande le gérant de l'entreprise Low Cost Marine sur le Vieux-Port à un client. Chaque jour, des milliers de vacanciers louent des bateaux pour aller passer la journée dans les calanques de Marseille. Et il tient toujours le même discours. "Qu'on s'amuse, qu'on prend du plaisir et qu'on protège aussi nos calanques", rappelle-t-il aux vacanciers.

Sensibilisation nécessaire

Désormais, les locataires de bateaux reçoivent une carte et un kit d'informations sur les espèces protégées et les calanques où il est interdit de jeter l'ancre. Un bon rappel selon Kevin et ses deux matelots. "C'est vrai que j'ai déjà loué des bateaux auparavant et on n'a jamais eu autant d'explications. Je trouve ça vraiment super." Même si le message passe différemment selon les générations.

"Le public qu'on a plus de mal à sensibiliser est le public jeune, urbain qui va venir profiter de l'espace d'une manière un peu plus récréative. On s'adresse à eux en utilisant beaucoup Instagram, donc de belles photos qui donnent envie de regarder le document et de faire passer les messages en deuxième plan", explique Julien Tavernier, responsable des activités nautiques. Une sensibilisation indispensable car les calanques sont victimes de leur succès et souffrent de la surfréquentation sur terre, mais aussi en mer.