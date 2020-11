Marseille : des policiers visés par des coups de feu lors d'une course-poursuite

Ce n'était pas une scène de film, mais bien une séquence inquiétante qui s'est déroulée mardi matin à Marseille. Lors d'une course-poursuite, des policiers ont essuyé des tirs à l'arme à feu dans leur direction de la part de malfaiteurs. L'histoire a commencé dans une cité des quartiers nord de la ville. Les suspects tirent sur un homme qui se trouvait sur une passerelle. Celui-ci est touché à l'épaule. Les assaillants s’enfuient alors à bord de deux voitures. Ils sont très vite poursuivis par des policiers..

Plusieurs tirs contre les forces de l'ordre

Mais la fuite bascule lorsque les malfaiteurs ouvrent le feu à plusieurs reprises dans la direction des forces de l'ordre, à l'arme de poing et au fusil, sans les toucher. Ordre est alors donné aux policiers de cesser la poursuite.

Et pour cause : la police judiciaire est déjà sur la piste des suspects, qui étaient déjà sous surveillance dans une enquête d’association de malfaiteurs. Résultat : la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et le Raid ont pu les appréhender quand ils ont regagné leur planque, à 20 km du lieu des faits reprochés. Quatre personnes sont alors arrêtées. Il s'agit de jeunes adultes âgés de 20 à 25 ans. Un peu plus tard, deux autres suspects, un homme et une femme plus âgés, sont également interpellés.

Six personnes en garde à vue

Mercredi, ce sont donc six personnes qui se trouvent en garde à vue dans le cadre de cette affaire. D'après les informations d'Europe 1, les enquêteurs de la police judiciaire ont saisi neuf armes à feu à la planque des suspects : six fusils et trois pistolets. À ce stade, l’enquête s’oriente vers la piste de malfaiteurs chevronnés, bien ancrés dans le banditisme.