Marlène Schiappa annonce des "Etats généraux de la laïcité"

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa annonce, dans une interview au Journal du Dimanche, la tenue d'"Etats généraux de la laïcité" qui donneront notamment lieu à une "grande consultation" auprès des jeunes sur ce sujet clivant. Le coup d'envoi de ces Etats généraux sera donné mardi au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris "avec une conférence de haut niveau entre des intellectuels de toutes les sensibilités", précise-t-elle, citant entre autres l'académicienne Barbara Cassin, l'essayiste Caroline Fourest et le philosophe Gaspard Koenig.

Tables rondes et groupes de travail

Jusqu'à l'été, "des tables rondes et des groupes de travail sur la liberté d'expression la recherche, la jeunesse, l'intégration citoyenne" seront organisées, ajoute-t-elle, assurant qu'elle laisserait aussi "carte blanche" à des associations et à des syndicats. Une "grande consultation avec Make.org" sera enfin lancée "auprès de 50.000 jeunes", ajoute Mme Schiappa, selon laquelle l'ensemble des échanges doit "être l'occasion de nous rassembler autour de la laïcité à la française".

"C'est un sujet de passion. L'idée est de dire : parlons-en ensemble et écoutons-nous", souligne-t-elle à l'heure où le devenir de l'Observatoire de la laïcité fait l'objet d'une âpre bataille politique. "La laïcité n'est en aucun cas une arme de répression contre les religions", assure Marlène Schiappa. "Nous voulons justement sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie-Les Verts. J'invite chacun à prendre la parole dans le cadre des Etats généraux."