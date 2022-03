Marches pour le climat : à Paris, des candidats font entendre leur voix

L'écologie est-elle au cœur de la campagne ? "Non, bien sûr que non ! Il faudrait que ce soit la majeure partie des débats présidentiels", répond une première manifestante parisienne, suivie par une deuxième au micro d'Europe 1 : "Les questions sont posées, mais on a des candidats qui ne sont qu'à moitié intéressés." Selon les organisateurs, des dizaines de milliers de personnes ont participé aux 150 marches pour le climat organisées samedi partout en France. "Look Up", soit "Regardez plus haut", était le mot d'ordre du rassemblement.

Une manifestation stratégique à un mois du premier tour

Sur le boulevard Voltaire de Paris, malgré le ciel gris et les quelques gouttes de pluie, 32.000 marcheurs pour le climat se sont mobilisés pour cette manifestation stratégique, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. La méfiance des participants à l'égard des candidats est embarrassante pour ces derniers, bien loin de l'image qu'ils veulent renvoyer. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont fait le déplacement, place de la Nation, pour soutenir le mouvement.

Le candidat écologiste Yannick Jadot a participé à la marche pour le climat à Paris.

Crédits : Laure Boyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Chacun de ces prétendants à l'Élysée en a profité pour se placer en défenseur de l'environnement et pour rejeter la faute sur les autres, à l'image du candidat d'Europe-Écologie les Verts. "Nous, on essaye tous les jours de parler d'écologie. Vous avez bien vu que nos concurrents, comme ils ne font rien, ne veulent pas en parler. Ils sont dans le déni pour mieux justifier leur inaction", tacle Yannick Jadot au micro d'Europe 1.

Après cette marche, beaucoup de militants espèrent maintenant que des engagements concrets seront pris lors du premier débat entre les candidats, prévu lundi soir sur TF1. Et les organisateurs appellent d’ores et déjà à une nouvelle série de marches pour le climat le 9 avril, à la veille du scrutin.