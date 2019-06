Marche pour le climat interdite entre Chaux et Bouilland... pour cause de canicule

Une marche pour le climat devait avoir lieu samedi entre Chaux et Bouilland, deux villages de Côte-d'Or aux noms évoquant le réchauffement climatique. Mais les organisateurs devront remettre ça : le préfet a annoncé vendredi son interdiction… pour cause de canicule. La marche est interdite en raison du "maintien du niveau 3 du plan canicule dans le département", d'une "pollution à l'ozone" au-delà du seuil d'information et "des risques sanitaires encourus par les compétiteurs et le public", précise un communiqué de la préfecture.

Huit manifestations annulées

L'événement, organisé par les Amis de la Terre de Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or, faisait partie d'une liste de huit "manifestations sportives" annulées ce week-end par le préfet. Ce dernier "invite également les maires, au vu de la situation et en fonction des circonstances locales, à reporter les manifestations sportives qu'ils auraient autorisées ce week-end".