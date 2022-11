Marché de Noël de Strasbourg : malgré la sobriété énergétique, les visiteurs sont conquis

Coup d'envoi du marché de Noël de Strasbourg. Après deux années marquées par l'épidémie de Covid-19, le plus vieux marché de Noël de France, 450 ans, attend plus de 2,5 millions de visiteurs. Europe 1 est allée à la rencontre des touristes et des commerçants heureux de retrouver la magie des fêtes de fin d'année, même si la sobriété énergétique risque de jouer les trouble-fête.

"C'est fabuleux, c'est un vrai spectacle"

En espagnol, en allemand ou en anglais, les réactions sont unanimes face au grand sapin de 30 mètres de hauteur, aux angelots de la cathédrale et aux centaines d'étoiles lumineuses disséminées dans toute la ville. "C'est magique", "on vient tous les ans et on a toujours la lumière dans les yeux", "c'est fabuleux, les anges qui saluent, on avait peur qu'avec les restrictions, il y ait moins d'éclairage, mais c'est fabuleux, c'est un vrai spectacle", s'enthousiasment ces visiteurs.

Pourtant, la municipalité a effectivement réduit la voilure, confirme Guillaume Lipszyc, adjoint à la ville : "On a entre 10 et 20% d'installations en moins. On est entre 5 et 10% d'économies de consommation électricité." Les illuminations s'éteignent désormais à 23 heures contre minuit lors des précédentes éditions. Les chalets, quant à eux, ferment une heure plus tôt et éteindront les lumières à 20 heures.

Une économie d'énergie bien perçue par les commerçants

Dans les chalets justement la sobriété énergétique passe par une disparition des chauffages dans les cabanons. "L'énergie était finalement tellement peu chère qu'on se le permettait, alors que je suis super bien dans mon chalet, je peux même travailler pieds nus", raconte ce commerçant qui aura jusqu'au 24 décembre pour offrir un souvenir inoubliable aux nombreux visiteurs.