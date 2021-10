Manche : record inquiétant de migrants secourus, tension entre Londres et Paris

C'est un record inquiétant. Plus de 1.100 migrants, qui tentaient de traverser la Manche, ont été secourus ce week-end. Et c'est aussi le début d'un regain de tension entre la France et l'Angleterre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a reproché, samedi, aux Britanniques de n'avoir pas encore payé les 62 millions d'euros promis à la France pour l’aider dans son action de lutte contre l’immigration irrégulière.

Neuf heures de traversée de la Manche pour un bébé migrant

L'image a fait le tour des médias en Angleterre. Sur une plage du Kent, un douanier récupère dans ses bras un nouveau-né, tout juste débarqué après neuf heures de traversée en Manche. Ce bébé fait partie des 1.100 migrants arrivés sur les côtes britanniques en seulement deux jours ce week-end. Au total, plus de 18.000 migrants ont réussi à faire la traversée depuis le début de l'année, soit deux fois plus qu'en 2020, selon le chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur.

"Nous travaillons très efficacement avec la France"

La ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel, qui a promis de réduire drastiquement les arrivées illégales de migrants, se retrouve sous pression. Il y a un mois, lors d'une réunion avec des élus conservateurs, elle avait menacé de ne pas verser un centime des 62 millions d'euros promis à la France si les douaniers français n'arrêtaient pas les embarcations. Dimanche, l'opposition travailliste s'est agacée : retenir cet argent ne sert visiblement à rien. Un membre du gouvernement a, lui, tenté de calmer le jeu en déclarant à la télévision : "Nous travaillons très efficacement avec la France".