Manche : deux plaisanciers secourus en pleine tempête par la SNSM

Une attitude qualifiée "d'inconsciente", alors que trois sauveteurs sont morts vendredi en Vendée. Des sauveteurs de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche, ont dû secourir un bateau de plaisance parti en dépit d'un avis de tempête, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le mouillage n'a pas tenu

Vendredi, vers 16h, un bateau de plaisance avec deux hommes à bord est parti de Courseulles-sur-Mer (Calvados) pour rejoindre plus à l'Ouest Saint-Vaast, un voyage d'une trentaine de milles, soit une cinquantaine de kilomètres. "Quand ils sont arrivés en rade de Saint-Vaast vers 22h, leur mouillage n'a pas tenu et ils se sont retrouvés dans les cailloux, à côté de l'île Tatihou", a expliqué Fabrice Leblond, patron de la station SNSM de Saint-Vaast, confirmant une information de Ouest-France.

Colère et incompréhension

Les sauveteurs de la SNSM ont dû intervenir "en zodiac par mauvais temps et en pleine nuit. Cela nous a mis en pétard quand on sait ce qui s'est passé", a ajouté Fabrice Leblond, en allusion au chavirage d'un canot de la SNSM aux Sables-d'Olonne parti secourir un chalutier alors que la tempête Miguel faisait rage. "Quand on est pris par le mauvais temps d'accord, mais partir avec un voilier de 9 mètres avec un avis de tempête, je trouve ça limite...", a fustigé Fabrice Leblond, marin-pêcheur de profession.