Météo : le mois d'août sera-t-il aussi maussade que celui de juillet ?

INTERVIEW

La météo nous cause bien du souci cette année. Pourtant, Patrick Gallois, prévisionniste chez Météo France, se veut pragmatique et rassurant : "C'est la variabilité naturelle de notre climat qui fait que les étés ne sont pas toujours chauds et ensoleillés", dit-il sur Europe 1, rappelant que notre climat est tempéré. Si cet été nous semble particulièrement catastrophique, c'est que l'"on sort de six mois de juillet plutôt chauds, secs et ensoleillés, de 2015 à 2020", poursuit-il. Mais l'été pourrait encore nous réserver d'agréables surprises après la mi-août, selon le prévisionniste.

"Le temps va s'aggraver les prochains jours"

Forcément, ce retour de bâton sous la forme d'excédents de pluie nous agace, voire nous inquiète. "On a parfois une pluviométrie record dans des villes comme Belfort, Nancy ou Mâcon. Parfois deux à trois fois la normale de pluie", explique Patrick Gallois. Mais alors que, pour ses prévisions, Météo-France fait commencer l'été au 1er juin, Patrick Gallois se permet un petit retour en arrière pour nous rafraîchir la mémoire. "Il y a quand même eu des séquences de beau temps. On l'a oublié, mais la première quinzaine de juin a été chaude et ensoleillée. Et puis, on a eu une fréquence de dix jours de beau temps entre le 15 et le 24 juillet… Donc, le temps n'a pas toujours été uniformément maussade sur le pays tout au long de l'été 2021."

Patrick Gallois parle déjà de l'été au passé, et ses prévisions pour le prochain mois ne rassureront pas les aoutiens. "Le temps va s'aggraver les prochains jours puisqu'on s'attend à un week-end particulièrement maussade, avec des températures en baisse", dit-il. "Par exemple, samedi, on sera parfois 8°C en-dessous de la normale dans le Sud-Ouest du pays, avec une vingtaine de degrés à Toulouse, alors qu'on devrait approcher les 30 degrés à cette époque de l'année."

Du mieux après le 10 août ?

Faut-il pour autant tirer un trait sur l'été 2021 ? "La fraîcheur va persister les premiers jours du mois d'août", affirme Patrick Gallois, évoquant une première semaine d'août qui semble bien compromise, avec des passages pluvieux et de la fraîcheur assez marquée sur le pays. Toutefois, dit-il, "on peut espérer un changement de temps après le 10 août, mais pour l'instant, aucune certitude à ce niveau-là". Quoi qu'il en soit, il ne faut pas cesser d'y croire. Patrick Gallois le répète : "L'été n'a pas dit son dernier mot."