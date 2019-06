L'urinoir féminin s'invite dans les festivals

C'est une petite révolution sur le chemin de l'égalité. Lors du festival We Love Green, qui se tient à Paris jusqu'à dimanche, les femmes n'auront plus besoin de toilettes pour se soulager. Le festival a mis en place des urinoirs féminins, pensés par Nathalie Des Isnards. Pour Europe 1, la créatrice revient sur son invention.

"95% des femmes ne s'assoient pas dans une toilette hors de chez elles"

La cuvette est en forme de bec de pélican, recouverte d'une grille rouge, et cachée par deux portes battantes, que l'on peut bloquer de l'intérieur. À première vue, cela peut surprendre, et pourtant, cet urinoir permet aux femmes de se soulager proprement et rapidement, comme l'explique Nathalie Des Isnards à Europe 1.

"Toute la cabine est conçue pour être sans contact, c'est-à-dire que je rentre, je fais mes besoins et je ressors, je n'ai rien touché avec mes paumes de main. Cette cuvette a une forme un peu particulière, qui permet de faciliter la position semi-assise", nous dit-elle. Elle a également pour but d'être plus hygiénique. "Il faut savoir que 95% des femmes ne s'assoient pas dans une toilette hors de chez elles, pour des raisons d'hygiène", continue la créatrice.

"On parle de 50% de la population, donc ça répond à ça"

Plus hygiénique, mais aussi plus rapide, cet urinoir féminin permet de réduire le temps passé aux toilettes. Au lieu de 2 minutes 30 en moyenne dans des toilettes classiques, il ne faut compter que 45 secondes pour un urinoir. Cela va également dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'urinoir masculin ayant été breveté dès la fin du 19ème siècle.

"Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ses besoins debout, de face, qu'on n'a pas le droit d'avoir une infrastructure dédiée. Dans la plupart des espaces publics, on trouve des urinoirs pour hommes. Il n'y a rien qui justifie qu'il n'y ait pas l'équivalent pour les femmes. On parle de 50% de la population, donc ça répond à ça", justifie Nathalie Des Isnards. À terme, l'urinoir féminin devrait se démocratiser. On pourrait en retrouver dans les festivals, comme ce week-end à Paris, mais aussi dans les théâtres, les stations-services, ou encore dans les stades.