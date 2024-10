Lumière, vêtements réfléchissants... À Lille, la préfecture sensibilise les cyclistes à l'heure du changement d'heure

Bonne nouvelle pour les dormeurs. La France est passée en heure d'hiver, permettant de gagner ainsi une heure de sommeil dans la nuit de ce samedi à dimanche. Mais l'arrivée de l'heure d'hiver marque surtout la diminution de la luminosité lors des heures de pointe. Un problème, alors que le nombre d'accidents augmente en France les jours suivants le changement d'heure.

"Ça ne change rien"

Alors, ce week-end, c'est week-end sensibilisation pour la Préfecture du Nord. Sur la place de la République, à Lille, agents de la sécurité routière et motards distribuent des gilets aux cyclistes, la plupart inquiets avec ce changement d'heure. "Rouler en hiver, ça n'a rien de rassurant à vélo. Donc, il faut bien s'équiper avec un casque et un gilet réfléchissant si possible", détaille une Lilloise au micro d'Europe 1.

"J'ai mis des lampes qui coûtent cher donc je suis censé être vu ! Mais ça ne change rien" déplore un cycliste. "J'en suis au moins à cinq ou six accidents... Et des portières, j'en ai bouffé pas mal aussi", poursuit-il.

Des accidents évitables

La crainte d'être percuté par une voiture, des routes qui deviennent plus dangereuses... Les inquiétudes sont multiples, et à juste titre. "On constate chaque année une augmentation de 30% des accidents sur les derniers mois de l'année, lorsqu'il fait nuit plus tôt", souligne Clément Méric, directeur du cabinet du préfet du Nord.

"Sur une personne qui ne porte pas de T-shirt réfléchissant ou un élément réfléchissant grosso modo à 50 kilomètres h, il est visible à 20 mètres. Quand il porte quelque chose, il est visible à 150 mètres. Une voiture lancée à 50km/h a besoin de 25 mètres pour s'arrêter. Donc s'il est visible à 20 mètres, c'est trop tard", martèle-t-il.

Sur les 21 accidents mortels dans le département l'année dernière, deux concernaient des utilisateurs de trottinette électrique.