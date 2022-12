L'Ukraine, Squeezie, le clafoutis... Découvrez le top des recherches Google et YouTube en 2022

L'actualité internationale, tout ce qui se passe en France, la musique… Tout est désormais à portée de clic. Justement, ce jeudi, Google France a publié le top des recherches des internautes qui ont le plus progressé en 2022. Qu'avez-vous cherché cette année sur Internet ? Évidemment, la guerre en Ukraine est sur tous les claviers.

L'Ukraine, Poutine et Élisabeth Borne en top des recherches YouTube

En ce qui concerne les grandes tendances et l'actualité, vous ne serez pas surpris de retrouver l'Ukraine, Vladimir Poutine ou encore Élisabeth Borne. La gifle de Will Smith aux Oscars a également généré de nombreuses requêtes, tout comme la disparition de Gaspard Ulliel. Dans ces classements annuels, vous retrouvez aussi les questions les plus posées par les internautes : "Nupes c'est quoi ?", "Où trouver de l'essence ?", "Comment voter aux élections législatives ?".

La recette la plus tendance de 2022 est celle du clafoutis. Côté cinéma, c'est "Top Gun" qui est en tête, alors que dans la catégorie télévision, c'est le retour de la Star Academy qui a dominé. Du côté des vidéos, YouTube a également publié son palmarès. Squeezie est le numéro un avec un format à plus de 15 millions de vues. Alors qu'en musique, le clip le plus populaire des sorties 2022 est "Suavemente" de Soolking qui a été visionné plus de 180 millions de fois.