L'UFC-Que Choisir lance une application pour tester son réseau internet sur téléphone

Une vidéo qui ne se charge pas alors que l'on est en 4G, un message qui tarde à s'envoyer : on a parfois l'impression que le réseau de notre téléphone mobile n'est pas aussi bon que ce qu'il devrait être ! Il est désormais possible de vérifier cette impression facilement avec une application lancée par l'UFC-Que Choisir baptisée " QuelDébit ". Simple à utiliser, elle permet de tester la qualité du réseau Internet mobile à l'instant T, en une minute.

Latence, débit, lecture de vidéo et ouverture de page web : quatre critères, évalués de "mauvais" à "très bons", permettent de noter le réseau sur 10. L'application utilise les protocoles de test très pointus de l'Arcep (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), le gendarme des télécoms, mais le résultat est simplifié pour l'utilisateur.

Une application collaborative

Et au-delà de l'utilité individuelle, l'application est surtout collaborative. "Nous traitons, d'un point de vue statistique, l'ensemble des données techniques qui sont remontées via l'application. Nous les agrégeons et grâce à ça, nous ambitionnons de pouvoir établir, dans les prochaines semaines, des indicateurs de qualité de service à l'échelon national", explique Antoine Autier, chargé du projet "QuelDébit" à l'UFC-Que Choisir. "C'est grâce à la mobilisation des utilisateurs que nous pourrons parvenir à ce résultat."

Plus il y aura d'utilisateurs et de tests réalisés, plus l'application sera utile. L'UFC espère faire participer des dizaines de milliers de personnes. A terme, l'association de consommateurs souhaite créer un Observatoire de l'Internet mobile pour confronter les promesses des opérateurs sur la qualité du réseau.