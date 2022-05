L'ONU alerte sur le climat, alors que quatre marqueurs clés ont battu des records en 2021

L'ONU lance une sérieuse mise en garde sur le climat. Quatre marqueurs clés du changement climatique ont en effet battu de nouveaux records l'an dernier, et notamment les températures. Effectivement, on a parfois des années plus chaudes que d'autres. Mais désormais, ce qui est frappant, c'est que les sept dernières années écoulées ont été les sept les plus chaudes jamais enregistrées. Encore plus exceptionnel, ces records de température s'ajoutent à trois autres records battus en 2021 : les concentrations de gaz à effet de serre, le niveau de la mer et l'acidification des océans.

C'est un phénomène physique : lorsque l'eau se réchauffe, elle devient plus acide. Ces trois marqueurs climatiques battent des records chaque année puisque les hommes émettent toujours plus de CO2, réchauffant l'eau qui s'acidifie et faisant fondre les glaces.

Le "système énergétique mondial en panne" pour l'ONU

"Le système énergétique mondial est en panne et nous rapproche de plus en plus d'une catastrophe environnementale", a dit mercredi matin le secrétaire de l'ONU Antonio Guterres, en appelant à l'abandon immédiat des énergies fossiles. "Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d'incinérer notre seule maison. Le temps presse", a-t-il urgé.

Le réchauffement climatique a déjà dépassé la barre des un degré. Malgré tous les beaux discours sur l'urgence de sauver la planète, tous les marqueurs restent bloqués au rouge.