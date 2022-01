Climat : les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées

Les sept années de 2015 à 2021 ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec des concentrations record de gaz à effet de serre observées l'an dernier, a annoncé lundi le service européen Copernicus d'observation de la Terre. L'année 2021, qui a vu se multiplier les catastrophes liées selon les scientifiques au réchauffement, a été la cinquième plus chaude jamais enregistrée, et les sept dernières "ont été les plus chaudes jamais enregistrées, d'une marge nette", écrit Copernicus en présentant ses premières données annuelles.

