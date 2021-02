Logement : une prime de 1.000 euros pour aider les jeunes à démarrer dans la vie active

C'est un coup de pouce à l'intention des jeunes touchés pour beaucoup par l'épidémie de coronavirus. Afin de les aider à se lancer dans la vie active, le gouvernement a décidé d'octroyer 1.000 euros aux moins de 25 ans qui emménagent dans leur propre logement et décrochent un premier emploi. Annoncée lundi par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, cette prime sera versée par Action Logement dès le jeudi 18 février.

Quelles conditions pour en bénéficier ?

Depuis plusieurs années déjà, Action Logement verse une aide à la mobilité aux salariés qui doivent déménager pour se rapprocher de leur emploi. Mais cette fois, les conditions sont différentes. Il n’est pas nécessaire de quitter sa ville ou son département pour toucher ces 1.000 euros. Le simple fait, pour un jeune, de quitter le domicile de ses parents et d’emménager dans son logement suffit pour déclencher le mécanisme.

Pour y avoir droit, il faut donc avoir moins de 25 ans, présenter un contrat d’embauche (un CDI, un CDD, une mission d’intérim, un contrat en alternance…) qui peut déjà avoir été signé depuis 18 mois. Il faut également avoir un salaire brut ne dépassant pas 1,1 Smic, soit 1.710 euros par mois. Et bien sûr, pouvoir justifier d'un bail de location en bonne et due forme.

"Permettre de lever les freins"

L'initiative du gouvernement est saluée par Aurélien Cadiou, président de l'Anaf, Association nationale des apprentis de France. "C'est une bonne mesure puisque la mobilité et le logement sont très compliqués pour les jeunes et particulièrement pour les apprentis. C'est souvent un frein à l'accès à l'apprentissage parce que c'est coûteux, et aussi parce que souvent, ils n'ont pas encore de salaire quand ils débutent. Cette aide est assez conséquente et peut effectivement permettre de lever ces freins."

Pour faire sa demande, il suffit d’aller sur le site actionlogement.fr à partir du 18 février et de répondre à quelques questions simples pour vérifier que l'on est bien éligible à la mesure. Il faut ensuite scanner sa pièce d’identité, son contrat d’embauche, son bulletin de salaire, son bail, ainsi qu'un RIB.