Livre polémique sur le drame de Crépol : «On sent bien que les auteurs sont partis d'un postulat», juge Olivier Dartigolles

Olivier Dartigolles livre son point de vue sur le livre-enquête du drame de Crépol qui a fait réagir la famille de Thomas, victime d'un couteau de couteau en marge de ce bal de novembre 2023. Pour le chroniqueur, les auteurs "sont partis d'un postulat". Il cite également un passage du livre qui ne l'a pas laissé indifférent. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





C'est un livre qui suscite l'indignation de la famille de Thomas, ce jeune tué d'un coup de couteau à Crépol en marge d'un bal en novembre 2023. D'après maître Alexandre Farrelly, avocat de la famille, les parents de la victime ont exprimé leur incompréhension à cause de nombreux passages gênants, du livre-enquête Une nuit en France, paru le 19 mars.

"Ils essaient de tout faire entrer dans ce biais"

Selon eux, les auteurs du livre, deux journalistes et une romancière, tentent à banaliser le port d'arme, la violence meurtrière, l'omerta et la victimisation des mises en cause. Le livre réfute la thèse du crime raciste anti-blanc, avancé au tout début de l'enquête.

"On sent bien qu'ils partent [les auteurs, ndlr] d'un postulat et qu'ils essaient de tout faire entrer dans ce biais, dans ce choix qu'ils font dès le début. Alors que normalement, on devrait rentrer dans le sujet avec une ouverture d'esprit", analyse Olivier Dartigolles dans On marche sur la tête.

Le chroniqueur cite d'ailleurs un passage du livre qui l'a fait réagir : "Ils sont venus pour s'amuser, rien n'indique, à ce stade, qu'ils avaient l'intention de faire usage de leurs couteaux, qu'ils ont d'ailleurs, l'habitude d'avoir sur eux." Et Olivier Dartigolles rappelle, qu'"on ne peut absolument pas banaliser le fait que des adolescents ou des adultes puissent se promener avec des couteaux sur eux".